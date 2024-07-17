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        Boluspor, tepkilerin ardından Bekir İrtegün ile anlaşmasını iptal etti

        BOLUSPOR, geçtiğimiz gün teknik direktörlük görevi için anlaştığı Bekir İrtegün'ün FETÖ'nün futbol yapılanması iddianamesinde adının geçmesi nedeniyle yaşanan tepkiler sonrası anlaşmayı iptal etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:35
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        Boluspor, tepkilerin ardından Bekir İrtegün ile anlaşmasını iptal etti
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        BOLUSPOR, geçtiğimiz gün teknik direktörlük görevi için anlaştığı Bekir İrtegün’ün FETÖ'nün futbol yapılanması iddianamesinde adının geçmesi nedeniyle yaşanan tepkiler sonrası anlaşmayı iptal etti.

        1’inci lig takımlarından Boluspor’da Savaş Abak’ın geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü kongreyle tekrar başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile anlaştı. Genç teknik adam dün kırmızı beyazlı takımın Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerine geldi.

        FETÖ'nün futbol yapılanması iddianamesi şüphelilerden olan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, ByLock kullandığının tespiti edilen İrtegün’ün kırmızı beyazlı takıma gelmesi tepkilere neden oldu. Boluspor yönetim kurulu tepkiler üzerine bugün kamp çalışmasını yürüten Boluspor ile ilk antrenmana çıkması beklenen İrtegün ile anlaşmasını iptal etti. Boluspor yönetimi İrtegün’ün yerine Serhat Gülpınar ile anlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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