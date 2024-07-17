Eyüpspor - Erokspor: 0-0

Süper lig ekibi Eyüpspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Arda Turan yönetiminde günde çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, aynı otelde kamp yapan Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Otelin sahasında oynanan maçta iki takımda gol yollarında etkili olamazken karşılaşma 0-0 sona erdi.

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