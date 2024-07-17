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        Eyüpspor - Erokspor: 0-0

        Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Süper lig takımlarından Eyüpspor, hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:07 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:10
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        Eyüpspor - Erokspor: 0-0
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        Bolu’da kamp çalışmalarını sürdüren Süper lig takımlarından Eyüpspor, hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Süper lig ekibi Eyüpspor, Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Arda Turan yönetiminde günde çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, aynı otelde kamp yapan Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Otelin sahasında oynanan maçta iki takımda gol yollarında etkili olamazken karşılaşma 0-0 sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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