Gaziantep FK - Şanlıurfaspor: 2-0

Gerede ilçesinin Esentepe mevkiinde bulunan otelde yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kampın son gününde Şanlıurfaspor ile hazırlık karşılaşması yaptı. Bolu kampında güç depolayan kırmızı-siyahlı ekip, oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İlker’in attığı golle 1-0 önde bitirdi. Gaziantep FK, ikinci yarıda da Furkan’ın attığı golle sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrıldı. Gaziantep FK’da futbolcular maçın ardından 3 günlük izne çıktı. Oyuncular iznin ardından Düzce’nin Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde toplanarak kamp çalışmalarına devam edecek.

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