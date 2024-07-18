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        Bolu'nun en prestijli tenis turnuvasına yoğun katılım

        Bolu'da Türkiye Tenis Federasyonu, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Abant Tenis Kayak Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek Büyükler Tenis Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:35
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        Bolu'nun en prestijli tenis turnuvasına yoğun katılım
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        Bolu'da Türkiye Tenis Federasyonu, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Abant Tenis Kayak Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek Büyükler Tenis Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım oldu. 72 erkek, 39 kadın sporcu, 25-28 Temmuz tarihlerindeki turnuvada dereceye girebilmek için raket sallayacak.

        Bolu'da gerçekleştirilecek yılın en prestijli tenis turnuvasına Mardin'den İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanından ve Kıbrıs'tan sporcular katılım sağladı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun turnuva takviminde yer alan 13 yaş üstü sporcuların mücadele edeceği turnuvaya Bolu'nun yanı sıra Kıbrıs, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Muğla, İstanbul, Samsun, Düzce, Bursa, Antalya, Ankara, Eskişehir, Sinop, Malatya, Mardin, İzmir, Siirt, Kütahya, Şanlıurfa, Zonguldak ve Sakarya'dan 72 erkek, 39 kadın sporcu katıldı. Turnuva, 25-28 Temmuz tarihlerinde Abant Tenis Kayak Spor Kulübü'nün kortlarında oynanacak. 4 gün boyunca çekişmeli maçlara sahne olması beklenen turnuvayı tenisseverler de izleyebilecek.

        'TENİSTE SAYGIN İLLER ARASINDAYIZ'

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Valiliği himayesinde kentte spor alt yapısını güçlendirmek ve sporu tabana yayma adına çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Güler, "Bu kapsamda tenis branşında Bolumuzu saygın ve tercih edilen iller arasına aldırıyoruz. Bu turnuva ile başlayacak ev sahipliğimiz, spor turizmine ve sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayacak daha nice turnuvalarla daha da kıymetli duruma gelecektir. Turnuvaya katılacak sporculara başarılar diliyor, tüm halkımızı bu güzel ve özel turnuvayı izlemeye davet ediyorum" dedi.

        ​'DAHA NİCE TURNUVALAR ALACAĞIZ'

        Tenis Federasyonu Bolu İl Temsilcisi ve Abant Tenis Kayak Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy ise, "Bolumuzda 1999'dan bu güne kort tenis sporu adına çok yol kat ettik. Yapılaşma, sporcu ve sporcu sayılarında da yol kat etmeye devam edeceğiz. Bolumuzu ulusal platformda en güzel şekilde temsil ederken, yurt genelinde sayılı, başarılı iller sıralamasında üst seviyelerdeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeyecek. 1999'dan bu güne yaptığımız çalışmalara her gün bir yenisini ekleyeceğiz. Tenis Federasyonumuzla yaptığımız görüşmeler neticesinde Bolumuza bu turnuvayı GSİM ve ABTK olarak aldık. Daha nice büyük turnuvalar alacağız. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcu ailelerine katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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