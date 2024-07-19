Kocaelispor Bolu'da kampa girdi

Düzce kampının ardından 3’üncü etap çalışmaları için Bolu’ya gelen yeşil siyahlı ekip, Esentepe mevkiinde bulunan bir otelde çalışmalarına başladı. 27 futbolcu ile Bolu kampına başlayan Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. 10 gün sürecek Bolu kampında Kocaelispor 3 hazırlık maçı oynayacak. Ertuğrul Sağlam, hazırlık maçlarının ardından yeni sezondaki takımına son şeklini verecek.

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