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        Kocaelispor Bolu'da kampa girdi

        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren 1'inci lig takımlarından Kocaelispor, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:55
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        Kocaelispor Bolu'da kampa girdi
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        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren 1’inci lig takımlarından Kocaelispor, Bolu’nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

        Düzce kampının ardından 3’üncü etap çalışmaları için Bolu’ya gelen yeşil siyahlı ekip, Esentepe mevkiinde bulunan bir otelde çalışmalarına başladı. 27 futbolcu ile Bolu kampına başlayan Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. 10 gün sürecek Bolu kampında Kocaelispor 3 hazırlık maçı oynayacak. Ertuğrul Sağlam, hazırlık maçlarının ardından yeni sezondaki takımına son şeklini verecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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