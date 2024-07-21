Yeşilay Genel Başkanı: Gece-gündüz bağımlı kardeşlerimiz için hazırız
YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir kişi bile bağımlı olsa çok büyük bir işimiz var.
YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir kişi bile bağımlı olsa çok büyük bir işimiz var. Gece-gündüz uğraşacağız demek. O yüzden bağımlılık yaşı, çok erken yaşlarda tehdit olarak çocuklarımızın karşında duruyor. Gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Bir çocuğumuz çok erken yaşlarda bulaşıyorsa, o çocuğumuzu kurtarmak için hepimizin teyakkuz halinde gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Bağımlı kardeşlerimiz şunu bilsinler; Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle, gece-gündüz onlar için hazırız. Çok güzel yapılandırılmış bir hizmet veriyoruz" dedi.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bolu Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, Bolu Şube Başkanı Bayram Erden ve yönetim üyeleri tarafından karşılandı. Dinç, Bolu'da yapılan çalışmalar hakkında Erden ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı. Bağımlılığın erken yaşlardan itibaren çocuklar için bir tehdit olduğunu ifade eden Dinç, "Doğrusu rakam vermekten çok tereddüt ediyoruz. Niçin rakam vermekten çok tereddüt ediyoruz? İki sebepten dolayı. Bir tanesi bazı insanlar bu rakamları görüp, ümitsizliğe kapılabilir. 'Ya bağımlılıkla mücadele şu yaşa düştü artık mücadele edemeyiz, başa çıkamayız çok kötü olur' diye. Diyoruz ki kaç yaşına düşerse düşsün; bu işle mücadele edeceğiz. Bağımlılık endüstrisi zaten bağımlılığı normalleştirmeye çalışıyor ve bu iş, içinden çıkılmaz bir iş algısına oturtturmaya çalışıyor. Bazı insanlar da şöyle düşünebiliyor. Diyorlar ki 'O kadar da tehlikeli, büyük bir tehdit yok. Çok da büyük bir problem değilmiş.' O da yanlış. Bir kişi bile bağımlı olsa çok büyük bir işimiz var. Gece-gündüz uğraşacağız demek. O yüzden bağımlılık yaşı, çok erken yaşlarda tehdit olarak çocuklarımızın karşında duruyor. Gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Bir çocuğumuz çok erken yaşlarda bulaşıyorsa, o çocuğumuzu kurtarmak için hepimizin teyakkuz halinde gece-gündüz çalışmamız gerekiyor" dedi.
'GECE-GÜNDÜZ ONLAR İÇİN HAZIRIZ'
Yeşilay'ın umutsuzluğa kapılanlar için umut olduğunu ifade eden Dinç, "Bağımlılık problemi yaşayan insanlar ümitlerini, heyecanlarını kaybediyorlar ve bir süre sonra şuna inanıyor; 'Artık kurtulamam.' 'Öleyim de kurtulayım veya ruhumu öldüreyim de ne olduğunun farkına varmayayım' diyorlar. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde şunu görüyoruz; bağımlı kardeşlerimiz, böyle bir tedavinin varlığını duyduktan sonra yeniden hayata tutunuyorlar. Bir kardeşimiz mesaj göndermiş. Diyor ki 'Yeniden annem-babamla konuşmamın, çocuklarımla oynamanın, ailece yemek yemenin tadına vardım. Bunları unutmuştum. Bunların tekrar var olabileceğine inancımı kaybetmiştim.' Dolayısıyla bağımlı kardeşlerimiz şunu bilsinler; Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle, gece-gündüz onlar için hazırız. Çok güzel yapılandırılmış bir hizmet veriyoruz. Yeniden hayata dönmek, hayattan lezzet almak, hayata tutunmak yeter ki bizlere gelsinler. Devamlı onlar için buradayız" diye konuştu.
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