Yeşilay Genel Başkanı: Gece-gündüz bağımlı kardeşlerimiz için hazırız

YEŞİLAYGenel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir kişi bile bağımlı olsa çok büyük bir işimiz var. Gece-gündüz uğraşacağız demek. O yüzden bağımlılık yaşı, çok erken yaşlarda tehdit olarak çocuklarımızın karşında duruyor. Gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Bir çocuğumuz çok erken yaşlarda bulaşıyorsa, o çocuğumuzu kurtarmak için hepimizin teyakkuz halinde gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Bağımlı kardeşlerimiz şunu bilsinler; Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle, gece-gündüz onlar için hazırız. Çok güzel yapılandırılmış bir hizmet veriyoruz" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bolu Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, Bolu Şube Başkanı Bayram Erden ve yönetim üyeleri tarafından karşılandı. Dinç, Bolu'da yapılan çalışmalar hakkında Erden ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı. Bağımlılığın erken yaşlardan itibaren çocuklar için bir tehdit olduğunu ifade eden Dinç, "Doğrusu rakam vermekten çok tereddüt ediyoruz. Niçin rakam vermekten çok tereddüt ediyoruz? İki sebepten dolayı. Bir tanesi bazı insanlar bu rakamları görüp, ümitsizliğe kapılabilir. 'Ya bağımlılıkla mücadele şu yaşa düştü artık mücadele edemeyiz, başa çıkamayız çok kötü olur' diye. Diyoruz ki kaç yaşına düşerse düşsün; bu işle mücadele edeceğiz. Bağımlılık endüstrisi zaten bağımlılığı normalleştirmeye çalışıyor ve bu iş, içinden çıkılmaz bir iş algısına oturtturmaya çalışıyor. Bazı insanlar da şöyle düşünebiliyor. Diyorlar ki 'O kadar da tehlikeli, büyük bir tehdit yok. Çok da büyük bir problem değilmiş.' O da yanlış. Bir kişi bile bağımlı olsa çok büyük bir işimiz var. Gece-gündüz uğraşacağız demek. O yüzden bağımlılık yaşı, çok erken yaşlarda tehdit olarak çocuklarımızın karşında duruyor. Gece-gündüz çalışmamız gerekiyor. Bir çocuğumuz çok erken yaşlarda bulaşıyorsa, o çocuğumuzu kurtarmak için hepimizin teyakkuz halinde gece-gündüz çalışmamız gerekiyor" dedi.