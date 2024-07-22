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        Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        – Kocaelispor, Bolu'nun Gerede ilçesinde günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:20
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        Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        – Kocaelispor, Bolu'nun Gerede ilçesinde günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        1’inci lig takımlarından Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, 3'üncü etap kampında teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Otelin sahasında yapılan antrenman öncesi Sağlam, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra yarı sahada maç yaptılar. Sağlam, kampta antrenman temposunu artırırken, çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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