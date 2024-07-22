Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor

1’inci lig takımlarından Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, 3'üncü etap kampında teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Otelin sahasında yapılan antrenman öncesi Sağlam, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra yarı sahada maç yaptılar. Sağlam, kampta antrenman temposunu artırırken, çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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