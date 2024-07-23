Memurların Bolu'dan Ankara'ya başlatacağı yürüyüşe Valilik izin vermedi

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Büro Memur-Sen üyelerinin yarın sabah, saat 11.00'de Bolu Valiliği önünden başlatmayı planladığı yürüyüşe Valilik tarafından, araç trafiği yoğunluğu, mesafesi, çevresel riskler ile can ve mal güvenliği gerekçe gösterilip izin verilmedi.

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