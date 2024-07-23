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        Memurların Bolu'dan Ankara'ya başlatacağı yürüyüşe Valilik izin vermedi

        BOLU'dan Ankara'ya, taleplerinin karşılanmaması amacıyla yarın yürüyüş başlatmayı planlayan Büro Memur-Sen üyelerine, Valilik araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk gerekçesiyle izin vermedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:15
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        Memurların Bolu'dan Ankara'ya başlatacağı yürüyüşe Valilik izin vermedi
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        BOLU'dan Ankara'ya, taleplerinin karşılanmaması amacıyla yarın yürüyüş başlatmayı planlayan Büro Memur-Sen üyelerine, Valilik araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk gerekçesiyle izin vermedi.

        Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Büro Memur-Sen üyelerinin yarın sabah, saat 11.00'de Bolu Valiliği önünden başlatmayı planladığı yürüyüşe Valilik tarafından, araç trafiği yoğunluğu, mesafesi, çevresel riskler ile can ve mal güvenliği gerekçe gösterilip izin verilmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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