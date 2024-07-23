İnşaattan düşen işçinin bacağına demir saplandı; arkadaşları çıkardı

Olay, öğle saatlerinde Çivril Mahallesi 2568'inci Sokak'ta meydana geldi. Site inşaatında çalışan Ahmet B., 1'inci katta kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yerdeki demir parçalarının üzerine düştü. Ahmet B.'nin bacağına demir saplandı. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İşçiler, bu sırada Ahmet B.'nin bacağına saplanan demiri çıkardı. Yaralı işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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