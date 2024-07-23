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        Pencereden düşen bebek yaralandı; o anlar kamerada

        BOLU'da, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Afganistan uyruklu İlyas Farahmand (2) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:50
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        Pencereden düşen bebek yaralandı; o anlar kamerada
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        BOLU’da, 1’inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Afganistan uyruklu İlyas Farahmand (2) yaralandı. O onlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Afganistan uyruklu İlyas Farahmand, 1’inci kattaki evlerinde annesi ev işleriyle ilgilendiği sırada dengesini kaybedip pencereden düştü. Apartmanın altındaki iş yerinin tabelasına çarpıp beton zemine düşen Farahmand, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Oğullarının düştüğünü görüp dışarı çıkan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

        Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İlyas Farahmand, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        İlyas Farahmand’ın düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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