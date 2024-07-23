Pencereden düşen bebek yaralandı; o anlar kamerada

Olay, saat 14.00 sıralarında Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Afganistan uyruklu İlyas Farahmand, 1’inci kattaki evlerinde annesi ev işleriyle ilgilendiği sırada dengesini kaybedip pencereden düştü. Apartmanın altındaki iş yerinin tabelasına çarpıp beton zemine düşen Farahmand, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Oğullarının düştüğünü görüp dışarı çıkan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

BOLU’da, 1’inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Afganistan uyruklu İlyas Farahmand (2) yaralandı. O onlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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