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        Bolu'dan çaldıkları motosikletleri Düzce'ye satmaya götüren şüpheliler yakalandı

        BOLU'da kent merkezinden çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya götüren 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:55
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        Bolu'dan çaldıkları motosikletleri Düzce'ye satmaya götüren şüpheliler yakalandı
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        BOLU'da kent merkezinden çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya götüren 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, sorguları sonrası, adliyeye sevk edildi.

        Bolu'daki Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, Düzce'de düzenlenen operasyonla İ.Ş., R.A. ve S.Ş.I.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin Bolu'dan çaldığı motosikletleri satmak için Düzce'ye götürdükleri, Düzce'den de çaldıkları başka motosikletleri ise Bolu'da satmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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