Bolu'dan çaldıkları motosikletleri Düzce'ye satmaya götüren şüpheliler yakalandı
BOLU'da kent merkezinden çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya götüren 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.
BOLU'da kent merkezinden çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya götüren 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, sorguları sonrası, adliyeye sevk edildi.
Bolu'daki Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, Düzce'de düzenlenen operasyonla İ.Ş., R.A. ve S.Ş.I.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin Bolu'dan çaldığı motosikletleri satmak için Düzce'ye götürdükleri, Düzce'den de çaldıkları başka motosikletleri ise Bolu'da satmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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