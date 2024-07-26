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        Adana Demirspor, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

        – SÜPER Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesinde ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:50
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        Adana Demirspor, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
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        – SÜPER Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’nun Karacasu beldesinde ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampını Bolu’nun Gerede ilçesinde yapan Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, futbolculara verilen iznin ardından ikinci etap çalışmalarına başladı. Bolu’nun Karacasu beldesinde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan mavi lacivertli takım, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Adana Demirsporlu oyuncular ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda topla çalışmanın ardından yarı sahada maç yaptılar. Adana Demirspor, Karacasu beldesindeki çalışmalarının ardından 28 Temmuz’da tekrar Gerede’ye giderek ilk etap kampını yaptığı otelde çalışmalarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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