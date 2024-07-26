Adana Demirspor, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampını Bolu’nun Gerede ilçesinde yapan Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, futbolculara verilen iznin ardından ikinci etap çalışmalarına başladı. Bolu’nun Karacasu beldesinde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan mavi lacivertli takım, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Adana Demirsporlu oyuncular ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda topla çalışmanın ardından yarı sahada maç yaptılar. Adana Demirspor, Karacasu beldesindeki çalışmalarının ardından 28 Temmuz’da tekrar Gerede’ye giderek ilk etap kampını yaptığı otelde çalışmalarına devam edecek.

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