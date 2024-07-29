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        Kadın güreşçiler, olimpiyatlara Bolu'da hazırlanıyor

        Büyük Kadınlar Güreş A Milli Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları'na Bolu'da hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:20
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        Kadın güreşçiler, olimpiyatlara Bolu'da hazırlanıyor
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        Büyük Kadınlar Güreş A Milli Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları'na Bolu’da hazırlanıyor. 3’üncü kez olimpiyatlara katılacak olan şampiyon sporculardan Yasemin Adar Yiğit, “Bolu bize çok şanslı geliyor. Hatta en son Avrupa Şampiyonu olduğumuzda da buradan gitmiştik. İnşallah yine bir tarih yazarız. Türk kadının gücünü en iyi şekilde temsil ederiz” dedi.

        Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına katılacak Büyük Kadınlar Güreş A Milli Takımı, Bolu’da bulunan Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcular Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan Zeynep Yetgil ve Nesrin Baş, doğayla iç içe olan tesiste minderde altın madalya kazanmak için çalışmalarına devam ediyor. Milli sporcular 5-11 Ağustos’ta Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında mindere çıkacaklar.

        Şampiyon milli sporculardan Yasemin Adar Yiğit, çok başarılı bir takım olduklarını belirterek, “Üçüncü kez olimpiyatlara katılacağım. Hepimiz altın madalyaya layık sporcularız. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bolu bize çok şanslı geliyor. Hatta en son Avrupa Şampiyonu olduğumuzda da buradan gitmiştik. İnşallah yine bir tarih yazarız. Türk kadınının gücünü en iyi şekilde temsil ederiz. Altını alıp ülkemize gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek olan kadın sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Milli sporcular Bolu kampını 2 Ağustos’ta tamamlayarak Paris’e gidecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Sporculardan detaylar

        -Vali Kılıç’ın ziyareti

        -Milli sporcuların açıklamaları

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