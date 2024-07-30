Zehirli atıklarını dereye boşaltan beyaz et üretim firmalarına milyonluk ceza

BOLU'da zehirli atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşaltıkları tespit edilen 2 beyaz et üretim firmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplam 2 milyon 320 bin TL para cezası kesildi.

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et üretiminin önde firmalarının zehirli atıklarını, tesislerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları tespit edildi. Zehirli atıkları dereye boşalttıkları görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan 2 firmaya arıtmayı çalıştırmamaktan tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ayrıca 2 firma hakkında 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.