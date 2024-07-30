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        Adana Demirspor'da Valkanis takımını şekillendiriyor

        – BOLU'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis, kampta takımına son şeklini veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:15
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        Adana Demirspor'da Valkanis takımını şekillendiriyor
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        – BOLU'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’da teknik direktör Michael Valkanis, kampta takımına son şeklini veriyor.

        Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. İkinci etap kampına Gerede’de devam eden mavi lacivertli takım, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor’un Bolu kampında futbolcular bir yandan kondisyon ağırlıklı antrenmanlarla güç depolarken, bir yandan da taktik antrenmanları gerçekleştiriyor.

        Otelin sahasında yapılan antrenmana ısınma ve germe çalışmasıyla başlayan mavi lacivertli takım daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasının yapıldığı çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Michael Valkanis de Gerede kampında takımına son şeklini veriyor.

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