Zehirli atıklarını dereye boşaltan beyaz et üretim firmalarına milyonluk ceza (2)

DOĞAYIKİRLETMEYE DEVAM EDEN FİRMAYA İKİNCİ CEZA

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevreyi kirleten ve atık sularını doğaya bırakan beyaz et üretim firmasına ikinci kez ceza kesildi. Ekipler tarafından, arıtmayı çalıştırmayarak atık sularını doğaya bırakan beyaz et üretim firmasına suç tekrarından ve çevreyi kasten kirletmekten dünkü cezaya ek olarak 2 milyon 323 bin TL daha idari para cezası kesildi.