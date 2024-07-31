Alacağını isteyen bakkalı ve yanındaki 2 kişiyi vurdu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde E.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde E.Ü.O., kendisinden veresiye defterine yazdırdığı borcunu ödemesini isteyen bakkal Y.Y. ile yanındaki 2 kişiyi tabancayla vurdu. Yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta meydana geldi. Bakkal Y.Y., alışveriş yapmaya gelen E.Ü.O.'dan veresiye defterindeki borçlarını ödemesini isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Ü.O. bakkaldan ayrıldı. E.Ü.O., bir süre sonra Y.Y.'nin evinin bulunduğu sokağa geldi. E.Ü.O. bakkalı işleten Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K.'ye tabancayla ateş etti. 3 kişi, isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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