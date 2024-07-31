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        Bolu'dan, Eskişehir ve Sakarya'ya 1 milyon 105 bin 'pullu sazan' gönderildi

        BOLU'da yetiştirilen 1 milyon 105 bin pullu sazan balığı yavrusu, iç sulara bırakılmak üzere Eskişehir ve Sakarya'ya gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:00
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        Bolu'dan, Eskişehir ve Sakarya'ya 1 milyon 105 bin 'pullu sazan' gönderildi
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        BOLU'da yetiştirilen 1 milyon 105 bin pullu sazan balığı yavrusu, iç sulara bırakılmak üzere Eskişehir ve Sakarya’ya gönderildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ait Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde balık üretimi gerçekleştirildi. Tesiste üretilen pullu sazan balıklarının dağıtımına başlandı. Tesiste üretilen balıklardan 715 bin pullu sazan Eskişehir’e, 390 bin pullu sazan Sakarya’ya iç suların balıklandırılması için gönderildi. 2024 yılı içinde 5 milyon yavru sazan balığının üretilmesi planlanan proje kapsamında; Ankara, Kocaeli, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Düzce ve Bolu’daki iç sulara balık salımları yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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