Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı Tüneli'nin kapanmasıyla otoyol ve D-100 geçişinde araç yoğunluğu oluştu

        BOLU Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünün ulaşıma kapatılmasının ardından Anadolu Otoyolu ve araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı Tüneli'nin kapanmasıyla otoyol ve D-100 geçişinde araç yoğunluğu oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünün ulaşıma kapatılmasının ardından Anadolu Otoyolu ve araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması için çalışmalar başladı. Bu çalışmanın yanı sıra İstanbul yönündeki viyadüklerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kısmı 19 Eylül'e kadar kapalı olacak. İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant gişelerinden çıkış yaparak D-100 yolundan devam ederken, Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek.

        Bolu Dağı Tünelinin kapanması nedeniyle Bolu batı gişeleri ile Abant gişeleri arasında ve D-100 kara yolunda İstanbul yönünde yoğunluk yaşandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Bolu'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        MİL Diyanet-Sen üyelerinden Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın paylaşımına tepk...
        MİL Diyanet-Sen üyelerinden Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın paylaşımına tepk...
        Boluspor, stoper Işık Kaan Arslan'ı renklerine bağladı
        Boluspor, stoper Işık Kaan Arslan'ı renklerine bağladı
        Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın öldü
        Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın öldü
        Traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın öldü
        Traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın öldü