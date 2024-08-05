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        Bolu'da 1297 kişiye yere çöp atmaktan ceza

        BOLUBelediyesi tarafından cadde ve sokaklara sigara izmariti ve çöp atan vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, son 2 ayda 1297 kişiye idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:55
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        Bolu'da 1297 kişiye yere çöp atmaktan ceza
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        BOLUBelediyesi tarafından cadde ve sokaklara sigara izmariti ve çöp atan vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, son 2 ayda 1297 kişiye idari para cezası kesildi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla cadde ve sokaklara çöp ve izmarit atan vatandaşlara yönelik ceza uygulamaları sıklaştırıldı. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara izmaritlerinin yoğun olarak yere atıldığı kahvehane, lokanta ve kuaförlerin önüne de izmaritlerin atılabileceği çöp kutuları dağıtılmaya başlandı. Çöp kutuların dağıtıldığı iş yeri sahiplerine de 3 metrekarelik alandaki atılan çöplerin cezasından kendilerinin sorumlu oldukları belirtildi.

        BAŞKAN YARDIMCISI İLE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE DE CEZA

        Uygulamanın başlamasının ardından Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklara çöp atan, çöp konteynerlarının dışına çöplerini bırakan vatandaşları hem denetimler sırasında hem de kameralardan tespit etti. Ekipler tarafından son 2 ayda içerisinde AK Parti İl Başkanı Suat Güner, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de aralarında bulunduğu 1297 kişiye idari para cezası kesildi.

        'DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR'

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Temizlik konusunda çok hassas olduğumu defalarca vurguladım. Süreç içinde aralarında AK Parti ve CHP il başkanlarının da bulunduğu 1297 vatandaşımıza maalesef çevreyi kirletmekten dolayı idari para cezası kesilmiştir. Uygulama ve denetimler aralıksız devam edecektir. Kuaför, kahvehane, lokanta gibi iş yerlerimize ücretsiz sigara izmaritliği olan küçük çöp kovaları dağıtılmaya da başlanmıştır" dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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