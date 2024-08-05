Bolu'da 1297 kişiye yere çöp atmaktan ceza

BOLUBelediyesi tarafından cadde ve sokaklara sigara izmariti ve çöp atan vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, son 2 ayda 1297 kişiye idari para cezası kesildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla cadde ve sokaklara çöp ve izmarit atan vatandaşlara yönelik ceza uygulamaları sıklaştırıldı. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara izmaritlerinin yoğun olarak yere atıldığı kahvehane, lokanta ve kuaförlerin önüne de izmaritlerin atılabileceği çöp kutuları dağıtılmaya başlandı. Çöp kutuların dağıtıldığı iş yeri sahiplerine de 3 metrekarelik alandaki atılan çöplerin cezasından kendilerinin sorumlu oldukları belirtildi.

BAŞKAN YARDIMCISI İLE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE DE CEZA Uygulamanın başlamasının ardından Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklara çöp atan, çöp konteynerlarının dışına çöplerini bırakan vatandaşları hem denetimler sırasında hem de kameralardan tespit etti. Ekipler tarafından son 2 ayda içerisinde AK Parti İl Başkanı Suat Güner, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de aralarında bulunduğu 1297 kişiye idari para cezası kesildi.