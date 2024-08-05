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        Bolu Dağı Tüneli kapandı; D-100'den bir gecede 46 bin araç geçti

        BOLUValisi Erkan Kılıç, uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yerine kullanılan D-100 yolundan pazar günü gece 00.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:20
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        Bolu Dağı Tüneli kapandı; D-100'den bir gecede 46 bin araç geçti
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        BOLUValisi Erkan Kılıç, uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yerine kullanılan D-100 yolundan pazar günü gece 00.00'dan sabaha kadar 46 bin araç geçtiğini belirterek, "Ankara, Karabük, Çankırı illerinden İstanbul'a gidecek TIR sürücülerinin de gece 00.00'dan sonra trafiğe çıkmaları noktasında çalışma yürüteceğiz" dedi.

        Bolu Dağı Tüneli'nin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz yenileme çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, 31 Temmuz'da ulaşıma kapatıldı. 23 kilometrelik güzergahın kapatılmasının ardından otoyolun Batı ile Abant gişeleri arası ile D-100'ün Bolu Dağı mevkisinde özellikle akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Karayolları, polis ve jandarma yetkilileri ile ulaşımda yaşanan aksamalarla ilgili yeni tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi.

        '8 KİLOMETRELİK BİR YOĞUNLUK OLUŞTU'

        Karayolları 41'inci Şube Şefliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kılıç, toplamda 5 şerit olan yolun 2 şeride düştüğüne dikkat çekerek, "Bundan kaynaklı trafik yoğunluğu var. Vatandaşlarımızın pazartesi günü mesaiye başlayacak olmalarından dolayı trafik yoğunluğu pazar gününe denk geldi. Bu yoğunluktan dolayı 8 kilometrelik bir yoğunluk oluştu. Dün saat 16.00'dan gece saat 03.00'e kadar olan yoğunluğu yaşadık" diye konuştu.

        VALİDEN 'ALTERNATİF 2 YOL' UYARISI

        Sürücüleri alternatif güzergahlara yönlenmeleri konusunda uyaran Vali Kılıç, "50 gün çalışma devam edecek ve bu yoğunluğu özellikle pazar günleri bekliyoruz. Sürücülerin bundan daha az etkilenmesi için alternatif 2 tane yol var. Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı yolu ile Ankara-Eskişehir-Bilecik-Adapazarı üzerinden İstanbul'a ulaşabilirler. Özellikle otomobil sürücülerinin bu yolu kullanmalarını söylemek istiyorum" diye konuştu. TIR yoğunluğu azaltmak için de çalışmalar yapılacağını ifade eden Vali Kılıç, şunları söyledi: "Ankara, Karabük, Çankırı illerinden İstanbul'a gidecek TIR sürücülerinin de gece 00.00'dan sonra trafiğe çıkmaları noktasında çalışma yürüteceğiz. Pazar günü gece 00.00'dan sabaha kadar 46 bin araç geçti."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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