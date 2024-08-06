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        Şato villalara ABD'li yatırımcı; turizme kazandırılacak

        BOLU'da, 2011'de Araplara satılmak amacıyla başlayıp inşaatı yapan Sarot Grup'un mali sorunları nedeniyle yılan hikayesine dönen 'Şato Villalar' olarak bilinen Burj Al Babas projesine, ABD merkezli Nova Grup Holding, yatırımcı olmak için girişimde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:55
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        Şato villalara ABD'li yatırımcı; turizme kazandırılacak
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        BOLU'da, 2011'de Araplara satılmak amacıyla başlayıp inşaatı yapan Sarot Grup'un mali sorunları nedeniyle yılan hikayesine dönen 'Şato Villalar' olarak bilinen Burj Al Babas projesine, ABD merkezli Nova Grup Holding, yatırımcı olmak için girişimde bulundu. Nova Grup Türkiye CEO'su Müjdat Güler, "Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var" dedi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise "İnşallah hayırlı haberler vereceğim" diye konuştu.

        Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlandı. Villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 Haziran'da konkordato için başvurdu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle dikkat çeken proje durdu. Proje özellikle mimarisiyle dünya çapında ünlendi. Yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığı yönünde çok sayıda eleştiri yapıldı.

        İFLAS VE KONKORDATO KARARI KALDIRILDI

        Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, geçen yıl Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verildi.

        'EKONOMİYE VE TÜRKİYE TURİZMİNE KAZANDIRILACAK'

        Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nova Grup Holding şirketi, yarım kalan Burj Al Babas'ı tamamlamak adına yatırımcı olmak için girişimde bulundu. Nova Grup ve Sarot Grup'un temsilcileri projenin tamamlanması için Ankara'da görüşme yaptı. DHA'ya konuşan Nova Grup Holding Türkiye CEO'su Müjdat Güler, projenin eski sahipleri ve taşınmaz satın alan hak sahipleri açısından hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Satışla ilgili hukuksal sürecin devam ettiğini aktaran Güler, yarım kalan proje için, "Burada bir yatırım var, burası tekrar ekonomiye ve Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var. Oranın ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Tadilatı yapılmadan geçen her gün, yapılar daha fazla zarar görüyor" dedi.

        Güler, sürecin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını vurguladı.

        'GÖRÜŞME AŞAMASINDAYIZ'

        Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen de sürecin devam ettiğini belirterek, "Şu anda bu konuyla alakalı görüşme aşamasındayız. İnşallah hayırlı haberler vereceğim" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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