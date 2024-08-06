Motosiklet ATV'ye çarptı; kaza kamerada

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Köroğlu Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Çetin G. idaresindeki 14 ACR 679 plakalı motosiklet, ara sokağa gitmek için kontrolsüz şekilde dönen Batuhan Arda Y. yönetimindeki 34 EFO 186 plakalı ATV'ye çarptı. Kazanın ardından motosikletli metrelerce savrulurken, ATV'nin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaçan ATV sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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