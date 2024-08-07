2 yıl sonra av yasağı gevşetildi; gölden metrelerce ağ çıkarıldı

BOLU'daolta balıkçılığının yasaklandığı, 2 yıl sonra ancak bir bölümünde balık tutulmasına izin verilen Gölköy Baraj Gölü'nde kaçak avcılar tarafından attığı belirlenen metrelerce ağ, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu üyelerince toplandı.

Bolu'nun içme suyu kaynakları arasında yer alan Gölköy Baraj Gölü'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle 2 yıl önce olta balıkçılığı yasaklandı. Bolu Valiliği tarafından geçen hafta alınan kararla gölün 1,5 kilometrelik bölümünde balık tutulmasına izin verildi. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç ile federasyon üyeleri, geldikleri Gölköy'de gölün içerisinde kaçak avcılar tarafından atılmış ağlarla karşılaştı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile federasyon üyeleri, gölün içerisinden metrelerce ağ çıkardı.