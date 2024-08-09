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        Bolu'da, AVM otoparkının girişindeki yangın söndürüldü

        BOLU'da bir alışveriş merkezinin (AVM) otopark girişindeki çöplerden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:10 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:15
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        Bolu'da, AVM otoparkının girişindeki yangın söndürüldü
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        BOLU'da bir alışveriş merkezinin (AVM) otopark girişindeki çöplerden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında, İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Binanın otopark girişinde bulunan çöpler, bilinmeyen bir nedenle yandı. Büyüyen alevler, bitişindeki güvenlik kulübesine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin doğal gaz hattına yakın olması nedeniyle geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle AVM'de hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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