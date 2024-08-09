Bolu'da, AVM otoparkının girişindeki yangın söndürüldü

BOLU'da bir alışveriş merkezinin (AVM) otopark girişindeki çöplerden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Binanın otopark girişinde bulunan çöpler, bilinmeyen bir nedenle yandı. Büyüyen alevler, bitişindeki güvenlik kulübesine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin doğal gaz hattına yakın olması nedeniyle geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle AVM'de hasar meydana geldi.