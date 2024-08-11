Kampa geldikleri karavanları devrilen çift yaralandı

BOLU'daYedigöller Milli Parkına kamp yapmaya gelen çiftin içerisinde bulunan karavan devrildi. Kazada yaralanan çift, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Yedigöller Milli Parkında meydana geldi. Erol Y. (67) ve eşi Şükriye Y. (66), yeni aldıkları karavanla kamp yapmak için Yedigöller Milli Parkına geldi. Erol Y. yönetimindeki 07 BDN 190 plakalı karavan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Erol Y. ve eşi Şükriye Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yan yatan karavandan çıkarılarak Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.