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        Üniversiteliler ilk kez köy hayatı yaşadı; odun kırıp, meyve ve sebze topladılar

        BOLU Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Köye dönüşte 3 gün' projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen üniversiteli öğrenciler, ilk kez köy hayatı yaşayarak odun kırıp, tarladan sebze ve meyve topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:40
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        Üniversiteliler ilk kez köy hayatı yaşadı; odun kırıp, meyve ve sebze topladılar
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        BOLU Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ‘Köye dönüşte 3 gün’ projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından kente gelen üniversiteli öğrenciler, ilk kez köy hayatı yaşayarak odun kırıp, tarladan sebze ve meyve topladı.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin köy hayatını tanıması, çiftçiliği ve hayvancılığı yerinde görerek deneyimlemeleri için ‘Köye dönüşte 3 gün’ projesini hayata geçirdi. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda üniversite öğrencisi projeye katılmak için başvuruda bulundu. 10 kız 10 erkek olmak üzere öğrenciler gruplar halinde Bolu’da projeye katıldı. Hayatlarında ilk kez köy hayatını yaşayacak olan gençler ziyaret ettikleri köylerde farklı deneyimler yaşadı.

        Bolu merkeze bağlı Sultanbey köyüne giden gençler, ellerine balta alıp odun kırarken, tarlalardan sebze ve meyve topladı. Öğrenciler ahırlara girerek hayvancılık yapan köylülerle birlikte ilk kez süt sağmanın heyecanını yaşadı. Gönüllü olarak projeye katılarak köy hayatını yaşamak isteyen gençlerin bazıları da köylülerin misafiri olarak köy evlerinde konakladı. Köyde kalmak istemeyen öğrenciler ise kentteki yurtlarda kaldı.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, projenin kentte bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Hayatlarında hiç köy hayatı yaşamamış gençler projeye başvurarak Bolu’ya geldi. 3 gün süren proje kapsamında öğrencilerimizi köylere götürerek oralardaki köy yaşamını görmelerini, yaşamalarını ve deneyimlerini istedik. Öğrencilerimiz süt sağdılar, odun kırdılar, tarlalarda mahsulleri topladılar, traktörle tarlaya çıktılar. Hepsi köy hayatını gördüler ve onlar için de farklı bir deneyim oldu. Projemiz devam edecek. Gruplar halinde gelecek öğrencilerimizi misafir edeceğiz” dedi.

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