Bolu'da orman yangını (2)

YANGINAMÜDAHALE İÇİN 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, alevlere havadan müdahale için helikopterler takviyesi istenildi. 4’ü askeri helikopter olmak üzere 5 helikopterin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca bölgeye takviye olarak Sakarya ve Ankara’dan itfaiye ve orman ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.