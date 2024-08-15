Ormanda 3 köpek ölü bulundu

BOLU’da D-100 kara yolu kenarında atıl durumdaki dinlenme tesisisin yanındaki alanda 3 ölü köpek bulundu. Köpeklerin bedenlerinde ve çevrede iğnelere rastlanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, D-100 kara yolu Bolu Dağı Elmalık mevkisindeki atıl durumdaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Selim Yılmazer ve arkadaşları sürekli olarak hayvanlara yem verdikleri bölgeye gittiklerinde vücutlarında saplı iğneler olan 3 köpekle karşılaştı. Hayvanseverler, köpeklerin çevresinde de iğnelere rastladı. Hayvanseverler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.