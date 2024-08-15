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        Ormanda 3 köpek ölü bulundu

        BOLU'da D-100 kara yolu kenarında atıl durumdaki dinlenme tesisisin yanındaki alanda 3 ölü köpek bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:05
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        Ormanda 3 köpek ölü bulundu
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        BOLU’da D-100 kara yolu kenarında atıl durumdaki dinlenme tesisisin yanındaki alanda 3 ölü köpek bulundu. Köpeklerin bedenlerinde ve çevrede iğnelere rastlanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Olay, D-100 kara yolu Bolu Dağı Elmalık mevkisindeki atıl durumdaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Selim Yılmazer ve arkadaşları sürekli olarak hayvanlara yem verdikleri bölgeye gittiklerinde vücutlarında saplı iğneler olan 3 köpekle karşılaştı. Hayvanseverler, köpeklerin çevresinde de iğnelere rastladı. Hayvanseverler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

        Köpeklerin iğne ile uyutulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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