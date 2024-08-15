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        Bolu'da orman yangını (3)

        ŞUANA KADAR 100 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜBolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 21:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:25
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        Bolu'da orman yangını (3)
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        ŞUANA KADAR 100 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangına Bolu, Ankara ve Sakarya’nın yanı sıra birçok ilden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yangına orman ekipleri arazözlerle müdahale ederken, havadan da 7 yangın söndürme helikopteriyle alevlerle mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle 2 mahalle ve 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar evlerinden alınarak daha güvenli bir bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 100 hektarlık alan zarar görürken, birçok kentten gönderilen takviye ekiplerin de önümüzdeki saatlerde bölgeye ulaşması bekleniyor. Yangına müdahale için yangın söndürme uçağının da talep edildiği öğrenildi. 

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada 281 vatandaşın yangın alanından tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edilerek, 7 helikopter, 32 arazöz 66 iş makinesi ve 358 personelle yangına müdahale edildiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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