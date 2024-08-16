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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde

        BOLU'nun Göynük ilçesinde dün başlayıp, 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:35
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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde
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        BOLU'nun Göynük ilçesinde dün başlayıp, 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle 100 hektarlık alanda etkili olurken, Yeniköy, Bekirfakılar ve Çaylak köylerindeki 281 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına müdahale edilirken, gece saatlerinde havadan yapılan çalışmalar durduruldu. Karadan çalışmalar sürerken, bu sabah hava unsurları tekrar devreye girdi. Yangına 90 arazöz, 96 iş makinesi ve 10 helikopter ve 637 personel ile müdahale ediliyor. Helikopterler, yanan bölgenin yakınındaki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndan su alarak alevlere müdahale ediyor. Yangının ilk belirlemeye göre yakılan anız ateşi sonrası çıktığı düşünülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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