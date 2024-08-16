Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (2)
KUŞLARYANGINDAN KAÇIYORBolu'nun Göynük ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
KUŞLARYANGINDAN KAÇIYOR
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, rüzgarla birlikte yayıldığı birden fazla noktada devam ederken, ormanda yaşayan kuşların alevler ve dumanların arasından kaçışı görüntülendi.
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