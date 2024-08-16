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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (4)

        GÖYNÜK-NALLIHANYOLU KAPANDIBolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:30
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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (4)
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        GÖYNÜK-NALLIHANYOLU KAPANDI

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır" denildi.

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