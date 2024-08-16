Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (4)

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır" denildi.

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