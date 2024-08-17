Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (6)

Bolu’nun Göynük ilçesindeki orman yangını devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.

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