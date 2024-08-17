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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (6)

        HAVADANMÜDAHALEYE ARA VERİLDİBolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 00:02 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:05
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        Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (6)
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        HAVADANMÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

        Bolu’nun Göynük ilçesindeki orman yangını devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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