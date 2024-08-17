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        Bolu'da orman yangınında 3'üncü gün

        BOLU'nun Göynük ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:40
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        Bolu'da orman yangınında 3'üncü gün
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        BOLU’nun Göynük ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin yaklaştığı 4 köyden 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Bekirfakılar köyü mevkiinde geçen perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edilip, güvenli alanlara götürüldü.

        Yangın söndürme çalışmaları, 3’üncü günde bin 213 personelin katılımıyla aralıksız sürüyor. Çalışmalarda 11 helikopter, 108 arazöz, 8 itfaiye aracı, 17 su tankeri, 41 ilk müdahale aracı, 11 iş makinesi görev alıyor. Bölgede telefonlar iyi çekmediği için ekiplerin iletişiminin kopmaması amacıyla GSM şirketleri toplam 8 mobil baz istasyonu aracı yolladı.

        Ayrıca anız ateşi yakarak yangının çıkmasına sebep olduğu iddia edilen 4 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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