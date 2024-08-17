Bolu'da orman yangınında 3'üncü gün (2)

VALİKILIÇ: YANGIN, ŞU ANDA TAM KONTROL ALTINA ALINAMADI

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 3 gündür Göynük ilçesinde devam eden yangınla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Vali Kılıç, “Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı. Ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü’nün personeli, sağlık personeli, jandarma, emniyet, Kızılay hepsi burada. Herkes cansiperane çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü ama oralarda da tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Bizim amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek" diye konuştu.