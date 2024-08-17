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        Bolu'da orman yangınında 3'üncü gün (2)

        VALİKILIÇ: YANGIN, ŞU ANDA TAM KONTROL ALTINA ALINAMADIBolu Valisi Erkan Kılıç, 3 gündür Göynük ilçesinde devam eden yangınla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:50
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        Bolu'da orman yangınında 3'üncü gün (2)
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        VALİKILIÇ: YANGIN, ŞU ANDA TAM KONTROL ALTINA ALINAMADI

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, 3 gündür Göynük ilçesinde devam eden yangınla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Vali Kılıç, “Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı. Ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü’nün personeli, sağlık personeli, jandarma, emniyet, Kızılay hepsi burada. Herkes cansiperane çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü ama oralarda da tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Bizim amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek" diye konuştu.

        '490 KİŞİYİ AKRABALARININ YANINA YERLEŞTİRDİK'

        Köylere sıçrama tehlikesi nedeniyle 490 kişinin evlerinden tahliye edildiğini hatırlatan Vali Kılıç, “490 kişiyi akrabalarının yanına yerleştirdik. Bunlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlarımız. Vatandaş evini bırakmak istemiyor. Beyaz et sektöründen dolayı tavuk kümesleri var. Orada da çok büyük sayıda yetiştirilen tavuklar var. Ama bir şekilde vatandaşları ikna ettik. Süreci izleyeceğiz, inanıyorum ki kısa sürede her şey normale döner ve vatandaşlarımız evlerine, bağ bahçesine döner” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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