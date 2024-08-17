Bolu'da orman yangınında 3'üncü gün (4)

'BÖYLEBİR YANGIN HİÇ OLMADI'

​Bolu'da çıkan orman yangına müdahale devam ederken, yardıma gelen 74 yaşındaki Nuri Kocayiğit, "Burada bazı yerlerde sıkıntılar yaşadık. Böyle bir yangın hiç olmadı" dedi. Göynük’te yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Tuncer, "Rüzgarın etkisiyle 2 gündür Dedeler mevkisinde doğru yangın gitti. Zaten rüzgar ters yönde esseydi bizim olduğumuz bölgeye gelecekti. Biz de onun endişesi içerisinde ekiplere elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Evde sağ olsun annelerimiz, ninelerimiz börek, çörek yapıyor. Ben de buraya onları bırakmaya geldim. Bizim yapabileceğimiz tek şey dua ve yiyecek, içecek. Onun dışında 2 gündür sürekli bu bölgeyi izlemekle geçiyor. Yakın akrabalarımız, eşimiz dostumuz hatta hayvanlar bizim tarafa taşındı. O şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Çok kötü bir 2 gün geçirdik ama çok şükür ki şu durumda yangının yoğun etkisi geçmiş durumda. Şu anda aşağı bölgelerde biraz daha sorun var" ifadelerini kullandı.