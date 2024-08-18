Bolu'da orman yangını 4'üncü gününde

BOLU’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Anız ateşi yakarak yangının çıkmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si ise tutuklandı.