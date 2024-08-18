Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altında (3)

“15.08.2024 Perşembe günü Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Göynük-Nallıhan yolu çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyoruz.”

Bolu'nun Göynük ilçesinde trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu, orman yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan duyuruda şöyle denildi:

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.