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        Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobildeki Mecbure Kılıç (75) hayatını kaybetti, sürücü eşi Celal Kılıç (75) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:50
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        Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı
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        BOLU'da, Anadolu Otoyolu’nda şarampole devrilen otomobildeki Mecbure Kılıç (75) hayatını kaybetti, sürücü eşi Celal Kılıç (75) yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yedigöller Park mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Celal Kılıç idaresindeki 34 EYP 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde araçtaki Mecbure Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan eşi sürücü Celal Kılıç ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Mecbure Kılıç’ın cansız bedeni, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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