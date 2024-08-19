Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki orman yangını sonrası soğutma çalışması

        BOLU'nun Göynük ilçesinde 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki orman yangını sonrası soğutma çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’nun Göynük ilçesinde 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen hafta perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 72 saatin sonunda dün kontrol altına alındı. Evlerinden tahliye edilenlerin bir kısmı da köylerine geri döndü.

        Anız ateşi yakarak yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden A.K. ve E.K. ‘Taksirle orman yangınına neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Bölgede yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan süren çalışmalarda 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazöz görev alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        Akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi personeli öldü
        Akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi personeli öldü
        Bolu'daki orman yangınında köylülerin önlemi asırlık ağacı yanmaktan kurtar...
        Bolu'daki orman yangınında köylülerin önlemi asırlık ağacı yanmaktan kurtar...
        Mengen'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mengen'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bolu'da kaybolan down sendromlu çocuk bulundu
        Bolu'da kaybolan down sendromlu çocuk bulundu
        Bolu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Bolu'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Alevlerin ortasında kalan şefini kurtaran personel: Gitseydim, ömür boyu vi...
        Alevlerin ortasında kalan şefini kurtaran personel: Gitseydim, ömür boyu vi...