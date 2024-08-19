Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması

BOLU’nun Göynük ilçesinde 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen hafta perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 72 saatin sonunda dün kontrol altına alındı. Evlerinden tahliye edilenlerin bir kısmı da köylerine geri döndü.