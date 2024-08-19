Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması

        BOLU'nun Göynük ilçesinde 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’nun Göynük ilçesinde 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen hafta perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 72 saatin sonunda dün kontrol altına alındı. Evlerinden tahliye edilenlerin bir kısmı da köylerine geri döndü.

        Anız ateşi yakarak yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden A.K. ve E.K. ‘Taksirle orman yangınına neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Bölgede yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan süren çalışmalarda 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazöz görev alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Bolu'daki orman yangını sonrası soğutma çalışması
        Bolu'daki orman yangını sonrası soğutma çalışması
        AK Parti'li Keşir'den, Bolu'daki yangın bölgesine ziyaret:
        AK Parti'li Keşir'den, Bolu'daki yangın bölgesine ziyaret:
        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dö...
        Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dö...
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 28...
        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahalede helikopterlerle 28...
        Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekip...
        Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekip...