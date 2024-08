Muhtar ve çocuklar, sokak hayvanları için renkli mama ve su kapları hazırladı

BOLU’nun Gölyüzü Mahallesi’nde muhtar Oğuz Can ve çocukların ortak çalışmasıyla, sokak hayvanları için renkli mama ve su kapları hazırlandı. Her bir kaba, o sokağa yakın oturan çocuğun sorumluluğu verilerek ismi yazıldı. Muhtar Can, “Çocuklarda hem farkındalık yaratmak hem hayvan sevgisini aşılamak hem de sorumluluk bilincinin oluşması açısından, böyle bir şey düşündüm” dedi.

Gölyüzü Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, mahalle muhtarı Oğuz Can’ın öncülüğünde sokak hayvanları için su borularından, mama ve su kabı hazırladı. Mahalledeki esnafın da desteğiyle elde edilen su boruları birleştirilerek, rengarenk boyandı. Çalışma sonucunda farklı renklerde 32 tane mama ve su kabı yapıldı. Mama kapları, mahallenin 16 sokağına yerleştirildi. Her bir kaba, o sokağa yakın oturan çocuğun sorumluluğu verilerek ismi yazıldı. Çocuklardan kapların içindeki mama ve suyun takibini yapması ve bitmesi durumunda muhtara haber vermesi istendi.

‘AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR’ Çalışma ile çocuklarda hem farkındalık hem de sorumluluk bilinci oluştuğunu dile getiren Gölyüzü Mahallesi Muhtarı Oğuz Can, “Ağaç yaşken eğilir diyerek başladığım, muhtar olmadan önceki projelerimdi bunlar. Hayata geçirmek için bir basamaktı muhtarlık. Gençliğe yön verebilmek açısından. Bir kişiyi bile olumlu yönlendirebilirsek, ne mutlu bize. Çocuklarda hem farkındalık yaratmak hem hayvan sevgisini aşılamak hem de sorumluluk bilincinin oluşması açısından, böyle bir şey düşündüm. Etkili olduğunu başarılı olduğunu düşünüyorum. Neticede hayvanlar sahipsiz kalmıyor ve çocuklarda da sorumluluk bilinci oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

‘ALDIĞI SORUMLULUĞU, YÜKÜ, ÜZERİNDE TAŞIYABİLSİN’ Mama kaplarını hem kendisinin hem de çocukların takip ettiğini dile getiren Can, “16 noktada var. Mahallemizin 16 sokağında var. Bunların isim yazanların hepsi çocukların kendi sorumluluğunda. Onun haricinde bende. Mahallemizde dolaştığım sokaklarda yem ve su takviyesi yapıyorum. Kontrolünü yapmayan çocuklarla istişare yapıp, bunu takip etmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Aldığı sorumluluğu, yükü, üzerinde taşıyabilsin” diye konuştu. ‘ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMİŞ OLDUK’