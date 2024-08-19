Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması (2)

Bolu’nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını sonrası ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yanan bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının kontrol altına alınmasına rağmen bazı noktalardan dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.

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