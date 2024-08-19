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        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması (2)

        SOĞUTMAÇALIŞMASI SÜRÜYORBolu'nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını sonrası ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:55
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        Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması (2)
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        SOĞUTMAÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Bolu’nun Göynük ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını sonrası ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yanan bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının kontrol altına alınmasına rağmen bazı noktalardan dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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