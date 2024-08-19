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        Elektrik kabloları kısa devre yaptı, çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        BOLU'da, ağaçların arasından geçen elektrik kablosu kısa devre yapınca, kıvılcımlar çıkartarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:25
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        Elektrik kabloları kısa devre yaptı, çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        BOLU’da, ağaçların arasından geçen elektrik kablosu kısa devre yapınca, kıvılcımlar çıkartarak yandı.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi’ndeki eski itfaiye binası bulunduğu boş alanda çıktı. Ağaçların arasındaki elektrik kablosunun kıvılcımlar saçtığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik çarpması tehlikesine karşı, çevrede önlem alarak elektrik dağıtım şirketi ekiplerine haber verdi. Bölgedeki elektrik akımının kesilmesiyle, kablonun yandığı noktaya su ile müdahale edildi. Yangının söndürülmesinin ardından elektrik dağıtım şirketi ekipleri elektrik kaçağının yaşandığı hatta müdahale ederek, arızayı giderdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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