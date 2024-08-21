Akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi personeli öldü

Olay, dün Mengen ilçesine bağlı Babahızır köyünde meydana geldi. Bir elektrik dağıtım firmasında şebeke operasyon görevlisi olarak çalışan Ertan Burak Büyükkurt, köydeki elektrik direğinde bakım çalışması yaparken akıma kapıldı. Durumu gören mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mengen İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büyükkurt, kurtarılamadı. Büyükkurt’un cansız bedeni morga götürüldü.

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