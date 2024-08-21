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BoluGerede ilçesine bağlı Kavacık köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.
BoluGerede ilçesine bağlı Kavacık köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına karadan müdahale sürüyor havadan müdahale ise yapılamıyor.
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