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        FLAŞ

        BoluGerede ilçesine bağlı Kavacık köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:13
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        BoluGerede ilçesine bağlı Kavacık köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına karadan müdahale sürüyor havadan müdahale ise yapılamıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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