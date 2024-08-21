KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Devletimizin teyit edilmesiyle ancak müzakere masasına oturacağız (2)
BOLUMENGEN'E GEÇTİKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın programının ardından Bolu'nun Mengen ilçesine geçti.
BOLUMENGEN'E GEÇTİ
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın programının ardından Bolu'nun Mengen ilçesine geçti. Tatar'ı burada Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve ilçe protokolü karşıladı. Tatar, Başkan Vural Turan ile aşçılık üzerine sohbet edip, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı konutuna Mengenli bir aşçı önerisi istedi. Daha sonra Tatar'a aşçı ceketi hediye edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Mengen Kaymakamlığı'na geçip burada da anı defterini imzaladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.