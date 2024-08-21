BoluValisi Erkan Kılıç: 2 köyde 123 vatandaşımız tahliye edildi. Can kaybımız yok. Demirler köyü yaylasında sıkıntı var, orada OGM yol açmaya çalışıyor. Yol açtıktan sonra yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilecek. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok.

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