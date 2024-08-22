Bolu'daki tarihi kaya oymaları, 1'inci Derece Sit Alanı ilan edildi

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesindeki tarihi kaya oymaları ile yerleşim yeri, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla '1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı' olarak belirlendi.

Bolu Müze Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıscık'ın Karadoğan köyü Avlatarla mevkisindeki tarihi kaya oymaları ve yerleşim yerinin koruma altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yaptı. Başvuru sonrasında bölgede yapılan inceleme ve hazırlanan rapor kapsamında verilen karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.